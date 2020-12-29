Фаворит в этом году – фигура Быка
Осужденные, отбывающие наказание в колониях Иркутской области, изготавливают снежные фигуры в рамках традиционного новогоднего конкурса. Фигуры украшают территории общежитий, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
Несмотря на то, что снега этой зимой выпало меньше, чем в предыдущие годы, конкурс снежных фигур проходит в обычном режиме. Осуждённые по привычной технологии изготавливают скульптуры из снега. Сначала его собирают в специальные короба, где он спрессовывается. Из получившегося снежного монолита мастера вырезают фигуры. Чаще всего готовые снежные скульптуры раскрашивают яркими красками.
В некоторых колониях праздничные снежные композиции практически готовы. Среди большого разнообразия силуэтов, фаворит у мастеров в этом году фигура Быка – символа наступающего года.
В последние дни перед Новым годом осужденные заканчивают работу над фигурами. Итоги конкурса будут подведены в январе 2021 года.
В Иркутской области осуждённые лепят снежные фигуры
Общество, Фото:
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