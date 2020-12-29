Приставы Бурятии просят звонить на «горячую линию»

В ведомстве намерены поднять эффективность взаимодействия с людьми



У судебных приставов Бурятии работает «горячая линия» - 8(3012) 28-94-01.



- По каждому обращению в обязательном порядке оказывается квалифицированная помощь сотрудника. Наиболее частыми вопросами, с которыми обращаются граждане, являются: арест банковских счетов, получение информации справочного характера, вопросы, касающиеся снятия запрета на регистрационные действия с автотранспортными средствами, взыскания алиментных платежей, ограничения выезда за пределы Российской Федерации и другие, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

