В Иркутской зоогалерее укладывают спать летучих мышей

Также они опубликовали видео «мышки», которая уплетает червяка. Как оказалось, зверёк не ел с сентября.





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В Иркутской зоогалерее выхаживают двух летучих мышей, которых принесли местные жители. Сотрудники зоопарка отметили, что эти рукокрылые в регионе достаточно распространены, но с каждым годом их численность заметно сокращается.- Всё чаще на привычных местах их обитания оказываются многоэтажки, а устроиться на зимовку в них, выбрав правильный температурный режим, получается не всегда. Вот и находят люди среди зимы в подъездах полусонных «мышат». Чаще всего такие сюрпризы приезжают из Университетского, Первомайского и с Синюшиной горы, - рассказали в Иркутской зоогалерее.Сотрудники зоопарка взвешивают, отогревают зверьков (выводят из состояния сна), восстанавливают водно-солевой баланс, откармливают до безопасного веса и снова «укладывают» спать до весны.- И да, коронавирус от них мы подцепить не боимся. Правила гигиены соблюдаем, в пищу их употреблять не собираемся, целовать и облизывать тоже. Тут скорее бешенства нужно бояться. А в распространении ковида люди гораздо опаснее, - отмечают в зоогалерее.«В общем, каникулы каникулами, а отдыхать некогда», - заключили сотрудники зоопарка.