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Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию

Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина неоднократно нарушал общественный порядок

Жителю Бурятии суд отменил условное осуждение на реальный срок. Мужчина пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

При постановке на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию мужчине разъяснили порядок и условия отбывания наказания. Он был предупреждён об ответственности за невыполнение возложенных на него судом обязанностей.

- В судебном заседании установлено, что осуждённый три раза нарушал общественный порядок, за что трижды был привлечён к административной ответственности. Кроме того, он дважды не прибыл на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции для отчёта о своём поведении без уважительных причин, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Таким образом, мужчина систематически нарушал общественный порядок, и суд пришёл к выводу, что условное осуждение необходимо ему отменить.

- Выводы суда подтверждены материалами, которые были исследованы в судебном заседании. Оснований не доверять представленным материалам у суда не имелось, - сообщили в Верховном суде.

Постановление районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба осуждённого без удовлетворения.
осужденные
 
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