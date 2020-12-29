Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию

Мужчина неоднократно нарушал общественный порядок



Жителю Бурятии суд отменил условное осуждение на реальный срок. Мужчина пытался обжаловать это решение, но безуспешно.



При постановке на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию мужчине разъяснили порядок и условия отбывания наказания. Он был предупреждён об ответственности за невыполнение возложенных на него судом обязанностей.



- В судебном заседании установлено, что осуждённый три раза нарушал общественный порядок, за что трижды был привлечён к административной ответственности. Кроме того, он дважды не прибыл на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции для отчёта о своём поведении без уважительных причин, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Таким образом, мужчина систематически нарушал общественный порядок, и суд пришёл к выводу, что условное осуждение необходимо ему отменить.



- Выводы суда подтверждены материалами, которые были исследованы в судебном заседании. Оснований не доверять представленным материалам у суда не имелось, - сообщили в Верховном суде.



Постановление районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба осуждённого без удовлетворения.

