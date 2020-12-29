Мужчина неоднократно нарушал общественный порядок
Жителю Бурятии суд отменил условное осуждение на реальный срок. Мужчина пытался обжаловать это решение, но безуспешно.
При постановке на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию мужчине разъяснили порядок и условия отбывания наказания. Он был предупреждён об ответственности за невыполнение возложенных на него судом обязанностей.
- В судебном заседании установлено, что осуждённый три раза нарушал общественный порядок, за что трижды был привлечён к административной ответственности. Кроме того, он дважды не прибыл на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции для отчёта о своём поведении без уважительных причин, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Таким образом, мужчина систематически нарушал общественный порядок, и суд пришёл к выводу, что условное осуждение необходимо ему отменить.
- Выводы суда подтверждены материалами, которые были исследованы в судебном заседании. Оснований не доверять представленным материалам у суда не имелось, - сообщили в Верховном суде.
Постановление районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба осуждённого без удовлетворения.
Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию
Общество, Фото:
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