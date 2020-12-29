В Бурятии «обсчитались» при начислении сироте пособия по безработице

В дело вмешалась прокуратура



Сирота из Тункинского района Бурятии обратилась в прокуратуру. Районный центр занятости населения назначил девушке пособие по безработице.



- Однако при рассмотрении заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и назначении пособия по безработице не был учтён статус заявительницы как лица из числа детей-сирот. Вследствие этого пособие начислено в меньшем размере, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены, девушке произведён перерасчёт пособия в размере 59,6 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

