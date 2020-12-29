В дело вмешалась прокуратура
Сирота из Тункинского района Бурятии обратилась в прокуратуру. Районный центр занятости населения назначил девушке пособие по безработице.
- Однако при рассмотрении заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и назначении пособия по безработице не был учтён статус заявительницы как лица из числа детей-сирот. Вследствие этого пособие начислено в меньшем размере, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены, девушке произведён перерасчёт пособия в размере 59,6 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии «обсчитались» при начислении сироте пособия по безработице
Общество, Фото:
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