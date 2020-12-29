Бурятия попала в число регионов, где много тратят на Новый год

Бурятия оказалась по соседству с Дагестаном и Чечнёй



Бурятия входит в число регионов-лидеров по потребительской активности перед праздниками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex.



Среднее значение Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую и деловую активность, с 1 по 23 декабря составило 6,1 балла. В прошлом году в аналогичный период индекс вырос до 6,8 баллов, следует из отчёта «Тинькофф». В нём подчеркивается, что самое высокое значение показателя — 10 баллов — было зафиксировано именно в декабре 2019 года.



- Перед Новым годом и Рождеством россияне сократили расходы на 9% в сравнении с 2019-м, говорится в исследовании. При этом с 17 по 23 декабря траты по отношению к предыдущей неделе выросли в традиционно праздничных категориях: на услуги салонов красоты (на 20%), на связь (+21%), на одежду и обувь (+12%), в ресторанах (+8%) и супермаркетах (+7%), - говорится в материале «Известий».



Кроме того, россияне стали активно готовиться к новогодним поездкам: спрос на аренду автомобилей, отели, услуги турагентств и железнодорожные билеты вырос на 25%, 11%, 8% и 3% соответственно.



Активность москвичей сократилась ещё сильнее, чем по России в целом: на 16% по сравнению с декабрем 2019 года. С 1 по 23 декабря среднее значение индекса в Москве составило 4,8 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период средний индекс достигал 5,7 балла. Кроме москвичей меньше всего покупок перед новогодними праздниками делают жители Санкт-Петербурга (на 24 декабря Tinkoff CoronaIndex составил 5,5 балла), Московской и Мурманской областях (по 5,6 баллов), а также — Ямало-Ненецкого (4,8 балла) и Чукотского (4,8 балла) автономных округов.



Регионы-лидеры по потребительской активности перед праздниками — Дагестан и Тыва, где Tinkoff CoronaIndex достиг 10 баллов, Чечня (9,6 балла), Еврейская автономная область (9,5 балла) и Бурятия (9,2 балла).





