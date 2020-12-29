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В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилась одна двойня

В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилась одна двойня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На свет появилось 97 малышей

За неделю с 21 по 27 декабря в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 96 родов. Из них одна двойня, 46 мальчиков и 51 девочка, сообщили на странице перинатального центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее здесь было 103 родов. Из них одна двойня, 49 мальчиков, 55 девочек.
дети новорожденные
 
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