В Бурятии рассказали, на сколько подорожал тазик оливье

Бурятстат назвал цену новогоднего стола
Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в среднем по Бурятии по ценам ноября 2020 года составила 6492 рублей (в ноябре 2019 года было 6012 рублей). Об этом сообщили в Бурятстате.
В стандартный набор для новогоднего стола входят такие продукты, как: сливочное масло, сыры, хлеб, мясокопчёности, сырокопчёная колбаса, рыбные консервы и рыбные деликатесы, икра лососёвых рыб, курица, говядина, картофель, огурцы (свежие и консервированные), помидоры, водка, коньяк, отечественное игристое вино, минеральная и газированная вода, шоколадные конфеты, апельсины, лимоны, яблоки, сок, чай, торт, а также салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой».
Стоимость салата «Оливье» в Бурятии составила 350 рублей, подсчитали в Бурятстате. Стоимость увеличилась на 7,8 % по сравнению с прошлым годом.
В свою очередь, стоимость салата «Сельдь под шубой» увеличилась на 8,7 % и составила 174 рублей.
Цены рассчитывались на семью из четырёх человек, уточнили в Бурятстате.
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Общество, Фото:
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