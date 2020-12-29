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В Бурятии дети из села Россошино получили новогодние подарки

В Бурятии дети из села Россошино получили новогодние подарки
Общество,  Фото:pixabay.com
Школа получила отремонтированный пищеблок 

В селе Россошино Баунтовского эвенкийского района ребятишек в детском садике и малокомплектной школе насчитывается 60. И в преддверии самого ожидаемого и любимого всеми праздника каждому из них вручили большой сладкий подарок, сообщает ГТРК «Бурятия».

- Купили самые большие подарки, что имеется в продаже в Улан-Удэ, двухкилограммовые, в жестяной баночке, чтобы было приятно, и чтобы хорошо о нас вспоминали и думали только о хорошем, - отмечает Пётр Архинчеев, главный инженер АО «ЗГРП».

В число подарков, на этот раз уже Россошинской школе, входит и капитальный ремонт пищеблока. Помещение преобразилось, было закуплено новое оборудование, и как результат – сотрудники образовательного учреждения работают в комфортных условиях.

Финансовая помощь в 1 млн рублей и дальнейший ремонт пищеблока на эти деньги стал возможен благодаря соглашению предприятия с районной администрацией. Схема предельно простая - муниципалитет и поселение озвучивают свои нужды, ЗГРП выделяет средства на социальные проекты. Также в рамках этого соглашения медикам была подарена новая машина к открытию ФАПа в селе.

Что касается работы в Россошино, то часть жителей трудятся на Забайкальском горнорудном предприятии, но не у всех есть необходимая квалификация для работы с дорогостоящей техникой. Однако в этой ситуации было найдено решение проблемы. Жители предлагают бизнес-проекты, за счет которых в свою очередь можно обеспечить местных работой. К примеру, Николай Казаченко представил проект по лесозаготовке на 6 рабочих мест, для реализации которого был нужен трактор. С покупкой техники помогло предприятие.

Оксане Юкович оказана финансовая помощь на открытие швейного цеха на 4 рабочих места. На рассмотрении ещё несколько заявок от сельчан.

Также администрация и ЗГРП планируют в скором времени открыть дизельную котельную в селе. Компания заинтересована в развитии инфраструктуры района, чтобы их сотрудники жили с удобством.
ЗГРП подарки
 
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