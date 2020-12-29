Прямую трансляцию события покажут по телевидению
30 декабря 17:30 в Улан-Удэ состоится открытие главной городской ёлки «Зимние узоры» и новогоднего ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Горожан поздравят с наступающим Новым годом глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков.
Музыкальные поздравления исполнят творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры Улан-Удэ. Завершится мероприятие праздничным музыкальным фейерверком.
Прямую трансляцию открытия покажут на телеканале «Тивиком», сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
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