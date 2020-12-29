Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбербанка

Спрос на подобные дистанционные услуги вырос более, чем в 2 раза



7117 сделок купли-продажи недвижимости совершили в 2020 году жители регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка с помощью неипотечных сервисов Сбера. По данным статистики спрос на дистанционные услуги по электронной регистрации недвижимости и безопасные расчёты при покупке жилья в сравнении с 2019 годом вырос более, чем в 2 раза.



Так, 506 жителей Бурятии в 2020 году воспользовались сервисом «Электронная регистрация» и 427 граждан предпочли оплатить свою покупку/принять денежные средства при продаже через инструменты безопасных расчётов Сбера.



- Пандемия безусловно повлияла на поведение покупателей. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что дистанционные неипотечные сервисы стали удобны для жителей Бурятии. Плюсом сервисов является и их безопасность, и комфорт. Всё можно оформить за один поход в банк. Важно отметить, что срок регистрации перехода права собственности составляет до трёх рабочих дней, что значительно ускоряет процесс ипотечной сделки, – рассказала Алла Каратник, начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Бурятского отделения Сбербанка.



Сервисы Сбербанка «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» могут помочь в отправке документов на регистрацию сделки недвижимости без посещения МФЦ и Росреестра, а также в проведении необходимых расчётов с продавцом. Подробную информацию можно узнать на портале ДомКлик от Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

