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В сёлах в Бурятии не установили тактильные схемы движения

В сёлах в Бурятии не установили тактильные схемы движения
Общество,  Фото:pixabay.com
12 должностных лиц привлечены ответственности

В Еравнинском районе Бурятии нарушали закон о защите прав инвалидов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что в 14 административных зданиях сельских поселений Еравнинского района отсутствовали информационные мнемосхемы для инвалидов по зрению – тактильные схемы движения, отображающие информацию о помещениях в здании.

Главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, в зданиях установлены информационные мнемосхемы, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц.
прокуратура
 
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