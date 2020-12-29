12 должностных лиц привлечены ответственности
В Еравнинском районе Бурятии нарушали закон о защите прав инвалидов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокурорской проверкой установлено, что в 14 административных зданиях сельских поселений Еравнинского района отсутствовали информационные мнемосхемы для инвалидов по зрению – тактильные схемы движения, отображающие информацию о помещениях в здании.
Главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, в зданиях установлены информационные мнемосхемы, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц.
В сёлах в Бурятии не установили тактильные схемы движения
Общество, Фото:
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