В сёлах в Бурятии не установили тактильные схемы движения

12 должностных лиц привлечены ответственности



В Еравнинском районе Бурятии нарушали закон о защите прав инвалидов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Прокурорской проверкой установлено, что в 14 административных зданиях сельских поселений Еравнинского района отсутствовали информационные мнемосхемы для инвалидов по зрению – тактильные схемы движения, отображающие информацию о помещениях в здании.



Главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, в зданиях установлены информационные мнемосхемы, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц.

