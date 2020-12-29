Предпринимателя оштрафовали за нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, предприниматель, осуществляющий добычу валунно-глыбовых пород на участке недр «Далахайское» Закаменского района Бурятии, нарушал закон о недрах.
Проверкой установлено, что с августа 2018 года по сентябрь 2019 года недра добывались в отсутствие лицензии.
В июле 2020 года в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии на пользование недрами. Бурприроднадзор назначил виновному штраф.
Закаменский районный суд постановление контролирующего органа оставил без изменения.
- Обжаловав данное решение в Верховный суд республики, правонарушитель ссылался на договор о совместной деятельности, заключённый с предприятием, имеющим лицензию на право пользования участком недр «Далахайское». Между тем указанный договор не может служить основанием для возникновения права пользования участком недр, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Верховный суд республики решение Закаменского районного суда и постановление контролирующего органа оставил без изменения.
Бизнесмен пользовался недрами Бурятии без лицензии
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