В Бурятии сохранится холодная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём Улан-Удэ до -24



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря по республике холодная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью ночью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, по Прибайкалью до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -28,-33, местами -38,-43, по Прибайкалью, южным районам при облачности -22,-27, днём -21,-26, местами -29,-34, по Прибайкалью до -16 градусов.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -22-24.

