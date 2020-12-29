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В Бурятии сохранится холодная погода

В Бурятии сохранится холодная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём Улан-Удэ до -24

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря по республике холодная погода, местами небольшой снег, по Прибайкалью ночью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, по Прибайкалью до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -28,-33, местами -38,-43, по Прибайкалью, южным районам при облачности -22,-27, днём -21,-26, местами -29,-34, по Прибайкалью до -16 градусов.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -22-24.
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