Дедушка Мороз поздравил улан-удэнцев

Сказочный персонаж пожелал жителям города нового счастья
Дедушка Мороз из торгового центра поздравил жителей Бурятии с наступающим Новым годом. Видео поздравления сказочного волшебника опубликовали в паблике ulan_ude_city.
- Весь Улан-Удэ, мой Верхнеудинск, с Новым годом, с новым счастьем! – сказал Дедушка Мороз.
В комментариях отметили, что Дед Мороз выглядит приятно. Более чем за сутки видео просмотрели около трёх тысяч раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 ноября Бурятский Сагаан Убгэн (Белый Старец) поздравил Деда Мороза из Великого Устюга с днём рождения
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