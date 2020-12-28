Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что с девочкой, которой дядя отрубил топором два пальца, всё хорошо.
- Возвращаюсь из Прибайкальского района. С заместителем главы района по социальным вопросам Осиповой Г.В. обсудили меры, которые приняты в районе для обеспечения безопасности детей в новогодние каникулы. Навестила и поздравила с наступающими праздниками девочку, которой 31 августа этого года родной дядя травмировал кисть. В течение всех четырёх месяцев постоянно поддерживала связь с мамой ребенка о состоянии здоровья, настроении, условиях проживания. Сегодня убедилась, что у девочки всё хорошо, - написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.
Наталья Ганькина поблагодарила медиков детской республиканской клинической больницы за своевременную и качественную медицинскую помощь ребёнку.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткий инцидент случился в Прибайкальском районе Бурятии в ночь на 1 сентября. 47-летний мужчина отрубил топором пятилетней племяннице два пальца из-за того, что малышка уронила и повредила его телефон.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Девочке провели операцию, которая длилась два часа.
В Бурятии у девочки с отрубленными пальцами «всё хорошо»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
Бывший улан-удэнский депутат резко высказался по больной проблеме
Культурные мероприятия раньше проводили в приспособленных помещениях
Работы проводятся по ночам
Старания и новогодний креатив управляющей компании оценили не все
Ключи от иномарок вручал начальник Главного управления МЧС
Завершилось первенство по гиревому спорту среди осуждённых
Режим будет действовать в новогодние праздники
К ответственности привлечены 10 автомобилистов
Семья росгвардейца поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей
В победном ролике показали, как проходят праздники в условиях пандемии
Бурятия представлена здесь четырьмя проектами: два из Улан-Удэ, ещё два — из села Кырен
Владельца участка оштрафовали на 20 тысяч
Ребят поздравляли сотрудники заповедника
Мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение