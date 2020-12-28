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В Бурятии у девочки с отрубленными пальцами «всё хорошо»

В Бурятии у девочки с отрубленными пальцами «всё хорошо»
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что с девочкой, которой дядя отрубил топором два пальца, всё хорошо.

- Возвращаюсь из Прибайкальского района. С заместителем главы района по социальным вопросам Осиповой Г.В. обсудили меры, которые приняты в районе для обеспечения безопасности детей в новогодние каникулы. Навестила и поздравила с наступающими праздниками девочку, которой 31 августа этого года родной дядя травмировал кисть. В течение всех четырёх месяцев постоянно поддерживала связь с мамой ребенка о состоянии здоровья, настроении, условиях проживания. Сегодня убедилась, что у девочки всё хорошо, - написала детский омбудсмен на своей странице в Facebook.

Наталья Ганькина поблагодарила медиков детской республиканской клинической больницы за своевременную и качественную медицинскую помощь ребёнку.

Как сообщал «Байкал-Daily», жуткий инцидент случился в Прибайкальском районе Бурятии в ночь на 1 сентября. 47-летний мужчина отрубил топором пятилетней племяннице два пальца из-за того, что малышка уронила и повредила его телефон.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Девочке провели операцию, которая длилась два часа.


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