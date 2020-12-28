Культурные мероприятия раньше проводили в приспособленных помещениях
В двух сёлах Могойтуйского района Забайкальского края в 2020 году одновременно закончилось строительство новых домов культуры. Пока идёт процесс сдачи-приёмки объектов, местные жители готовят праздничные программы к открытию досуговых центров.
- Дома культуры в сёлах Цаган-Челутай и Ушарбай Могойтуйского района мы запланировали торжественно открыть в рамках празднования Нового года по лунному календарю - Сагаалгана - в феврале 2021 года, - рассказал на оперативном совещании в краевом правительстве 28 декабря заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
Строительство здания дома культуры в Цаган-Челутае началось в 2019 году, для него разработали типовой проект, который уже в этом году применили при возведении ещё двух аналогичных объектов - в селе Ушарбай того же Могойтуйского района, и Линево Озеро Хилокского района.
- Во всех трёх населённых пунктах, где в общей сложности проживает более пяти тысяч человек, культурные мероприятия раньше проводили в приспособленных помещениях. Теперь сельские праздники будут организовывать в современных, комфортных условиях, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Денис Удод.
В каждом доме культуры разместили универсальные зрительные залы на 150 мест с оборудованием для просмотра кинофильмов, помещения для детских кружков, гримёрки, костюмерные. Входы в здания оборудовали в соответствии с требованиями по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Два дома культуры в Забайкалье откроют в Сагаалган
Общество, Фото:
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