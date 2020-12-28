Работы проводятся по ночам
На всех вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в период увеличения пассажиропотока, связанного с новогодними праздниками, организована дополнительная дезинфекция.
Работы выполнят в ночное время, когда количество пассажиров минимально, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Кроме того, железнодорожники продолжают проводить ежедневную обработку остановочных пунктов, вагонов поездов дальнего и пригородного следования.
На вокзалах и в поездах действует строгий масочный режим.
Вокзалы Бурятии проходят усиленную санитарную обработку
Общество, Фото:
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