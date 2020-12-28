Вокзалы Бурятии проходят усиленную санитарную обработку

Работы проводятся по ночам



На всех вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в период увеличения пассажиропотока, связанного с новогодними праздниками, организована дополнительная дезинфекция.



Работы выполнят в ночное время, когда количество пассажиров минимально, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Кроме того, железнодорожники продолжают проводить ежедневную обработку остановочных пунктов, вагонов поездов дальнего и пригородного следования.



На вокзалах и в поездах действует строгий масочный режим.







