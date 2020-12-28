В Улан-Удэ «управляшка» украсила двор черепами и масками

Впрочем, установили и традиционную ёлку, а также горку.



















А черепа животных оказались бутафорскими – они были изготовлены из гипса.







Также она призналась, что у них уже есть идеи оформления на будущий Новый год, но пообещала, что «постараются креативить в более спокойном русле».







Управляющая компания «Лотос» креативно украсила двор в центре Улан-Удэ, на улице Смолина. Здесь установили инсталляцию из частокола с черепами по краям. Также появился шалаш, внутри которого на костре «жарились» резиновые мышки и овощи. Здесь же установили снеговичков из спилов деревьев, на которые надели маски-черепа и разноцветные шляпки.Инсталляция вызвала бурное обсуждение среди местных жителей. Снимки опубликовали также в паблике «Аноним 03». Некоторые пользователи признались, что им понравился креативный подход и необычный стиль оформления. Другие же заявили, что их пугает жутковатый вид, особенно людей смущали черепа.Вскоре после бурных обсуждений в соцсетях инсталляция частично была демонтирована. Сотрудники управляющей компании убрали черепа и другие пугающие элементы.Также на остроконечном заборе ещё была натянута шкура. Но вскоре после установки, буквально через час, она была демонтирована. Всё потому, что шкура привлекла животных, сообщила «Байкал-Daily» директор УК «Лотос» Ирина Загузина.Также она рассказала, что необычная тематика была выбрана из-за ассоциаций в связи с непростым 2020 годом.- Это был очень сложный год. Почему-то у нас он ассоциировался именно так, - прокомментировала Ирина Загузина.В паблике «Аноним 03» сообщали, что убрали всё, вплоть до ёлки с горкой. Но Ирина Загузина в беседе с «Байкал-Daily» уверила, что эти новогодние элементы остались, демонтированы лишь те элементы, на которые поступали жалобы.