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В Улан-Удэ «управляшка» украсила двор черепами и масками

В Улан-Удэ «управляшка» украсила двор черепами и масками
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Старания и новогодний креатив управляющей компании оценили не все

Управляющая компания «Лотос» креативно украсила двор в центре Улан-Удэ, на улице Смолина. Здесь установили инсталляцию из частокола с черепами по краям. Также появился шалаш, внутри которого на костре «жарились» резиновые мышки и овощи. Здесь же установили снеговичков из спилов деревьев, на которые надели маски-черепа и разноцветные шляпки.

Впрочем, установили и традиционную ёлку, а также горку.





Инсталляция вызвала бурное обсуждение среди местных жителей. Снимки опубликовали также в паблике «Аноним 03». Некоторые пользователи признались, что им понравился креативный подход и необычный стиль оформления. Другие же заявили, что их пугает жутковатый вид, особенно людей смущали черепа.

Вскоре после бурных обсуждений в соцсетях инсталляция частично была демонтирована. Сотрудники управляющей компании убрали черепа и другие пугающие элементы.

Также на остроконечном заборе ещё была натянута шкура. Но вскоре после установки, буквально через час, она была демонтирована. Всё потому, что шкура привлекла животных, сообщила «Байкал-Daily» директор УК «Лотос» Ирина Загузина.

Также она рассказала, что необычная тематика была выбрана из-за ассоциаций в связи с непростым 2020 годом.

- Это был очень сложный год. Почему-то у нас он ассоциировался именно так, - прокомментировала Ирина Загузина.

А черепа животных оказались бутафорскими – они были изготовлены из гипса.


В паблике «Аноним 03» сообщали, что убрали всё, вплоть до ёлки с горкой. Но Ирина Загузина в беседе с «Байкал-Daily» уверила, что эти новогодние элементы остались, демонтированы лишь те элементы, на которые поступали жалобы.

Также она призналась, что у них уже есть идеи оформления на будущий Новый год, но пообещала, что «постараются креативить в более спокойном русле».

управляющие компании благоустройство
 
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