Ключи от иномарок вручал начальник Главного управления МЧС
Подразделениям государственного пожарного надзора Бурятии вручили новые автомобили. Мероприятие состоялось на торжественном собрании, посвящённом Дню спасателя. Ключи от новых автомобилей вручал начальник ГУ МЧС по Бурятии, генерал-майор внутренней службы Александр Марков.
- Наличие автомобилей позволит сотрудникам государственного пожарного надзора обеспечить мобильность при проведении как контрольно-надзорных функций, так и мероприятий по профилактике пожаров в городах и сельской местности, в том числе и в труднодоступной, - сообщили в пресс-службе ведомства.
За активную организацию надзорной и профилактической деятельности на подведомственной территории три легковых автомобиля «Hyundai Creta» получили отдел надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ, отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района и отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам.
Подразделениям пожнадзора Бурятии вручили «Хёндаи»
Общество, Фото:
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