Отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января
31 декабря почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.
3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику, за исключением некоторых городских и сельских отделений.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.
Почта России будет работать по изменённому графику
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