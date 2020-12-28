Почта России будет работать по изменённому графику

Отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января



31 декабря почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.



3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику, за исключением некоторых городских и сельских отделений.



Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Бурятии.

