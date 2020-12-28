Дома будут заселяться поэтапно
В Тулуне в микрорайоне Угольщиков начинается передача жилых помещений гражданам, пострадавшим от паводка и негативного воздействия грунтовых вод в 2019 году. Из-за эпидемиологической обстановки, чтобы не допускать скопления людей при получении документов, было принято решение заселять дома поэтапно. Граждане, которые должны получить жилье в новостройках, будут предварительно уведомлены о месте и времени оформления документов.
- Шесть восьмиэтажных жилых домов на 496 квартир были построены в кратчайшие сроки – в течение семи месяцев, вместо предусмотренных проектом девяти с половиной. Жилые дома сдаются с частичным благоустройством придомовой территории, установкой малых архитектурных форм. Озеленение и асфальтирование будут проведены весной, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Напомним, что Иркутской области на содействие развитию инфраструктуры для обеспечения жильём семей, жилые помещения которых были признаны непригодными для проживания в результате негативных последствий ЧС (подъёма грунтовых вод), вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года, из федерального бюджета было выделено 1 млрд 300 млн рублей.
В Тулуне пострадавшие от паводка приступили к заселению многоэтажек
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