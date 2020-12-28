К ответственности привлечены 10 автомобилистов
Массовая проверка водителей группами нарядов ДПС прошла в пятницу на улицах Бабушкина, Борсоева, Залесная и Комарова в Улан-Удэ. На дорогах были выставлены дополнительные экипажи ДПС в составе 16 сотрудников ГИБДД.
- В ходе мероприятия полицейскими проверено 110 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 10 водителей. В том числе, три водителя, не имеющих права управления транспортом, один из них находился в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Также автоинспекторы задержали автомобилиста, который управлял автомобилем, будучи лишённым такого права.
Госавтоинспекция региона напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. Повторное подобное нарушение влечёт уже уголовную ответственность.
В Улан-Удэ на массовой проверке поймали водителей без прав
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К ответственности привлечены 10 автомобилистов
Семья росгвардейца поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей
В победном ролике показали, как проходят праздники в условиях пандемии
Бурятия представлена здесь четырьмя проектами: два из Улан-Удэ, ещё два — из села Кырен
Владельца участка оштрафовали на 20 тысяч
Ребят поздравляли сотрудники заповедника
Мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение
Станция не будет работать 31 декабря
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать ювелирные изделия
На машину надели шапку Деда Мороза
Получены отрицательные результаты
На встречу со школьниками Зверев пришёл в бурятском костюме и в короне. ВИДЕО
В Сети появилось открытое письмо отца сбитой насмерть девушки к Баиру Жамбалову
Синоптики обещают холодную и ветреную погоду
На самочувствие военнослужащие не жалуются. ВИДЕО