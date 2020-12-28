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В Улан-Удэ на массовой проверке поймали водителей без прав

В Улан-Удэ на массовой проверке поймали водителей без прав
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
К ответственности привлечены 10 автомобилистов

Массовая проверка водителей группами нарядов ДПС прошла в пятницу на улицах Бабушкина, Борсоева, Залесная и Комарова в Улан-Удэ. На дорогах были выставлены дополнительные экипажи ДПС в составе 16 сотрудников ГИБДД.

- В ходе мероприятия полицейскими проверено 110 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 10 водителей. В том числе, три водителя, не имеющих права управления транспортом, один из них находился в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Также автоинспекторы задержали автомобилиста, который управлял автомобилем, будучи лишённым такого права.

Госавтоинспекция региона напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. Повторное подобное нарушение влечёт уже уголовную ответственность.
ГИБДД водители
 
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