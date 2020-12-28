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Росгвардейца из Бурятии с женой и дочерью дарят праздник детям

Росгвардейца из Бурятии с женой и дочерью дарят праздник детям
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Семья росгвардейца поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей

Много лет в преддверии Нового года начальник дежурной службы управления Росгвардии по Бурятии подполковник Роман Еремеев примеряет на себя роль Деда Мороза. Росгвардеец вместе с семьей поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей.

Родилась эта добрая традиция в семье Еремеевых благодаря супруге Ольге.

- Я наряжалась в костюм Снегурочки и поздравляла детей с праздником. Муж меня всегда поддерживал, давал деньги и помогал закупать подарки. Позже стал ездить со мной в качестве Деда Мороза, - рассказывает жена росгвардейца Ольга.

Улан-Удэ - это уже третий город, в котором семья Еремеевых дарит праздник детям. До этого были Иркутск и Новосибирск, там подполковник Роман Еремеев также проходил службу. Несколько лет назад к семейной традиции присоединилась их дочь. С семилетнего возраста Виолетта стала поздравлять детей в качестве Снегурочки.

- Нуждающихся детей мы находим через Интернет, через знакомых, в Улан-Удэ мы взаимодействуем с отделением паллиативной помощи «Добромед». Каждый год берем разное количестводеток.Ближе к Новому году целый день ездим по семьям. Обязательно дарим каждому ребенку сладкий подарок и настольную игру на всю семью, - говорит подполковник Роман Еремеев.

Семья Еремеевых помогает не только детям, но и взрослым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и животным.

- Оказывать помощь, дарить подарки и внимание – это совсем не трудно, это даже приятнее, чем самому получать подарки. Когда мы видим, как радуется ребенок, мы сами получаем такой заряд положительной энергии, что хватает на целый год.



Росгвардия семьи Новый год
 
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