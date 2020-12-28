Росгвардейца из Бурятии с женой и дочерью дарят праздник детям

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Семья росгвардейца поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей



Много лет в преддверии Нового года начальник дежурной службы управления Росгвардии по Бурятии подполковник Роман Еремеев примеряет на себя роль Деда Мороза. Росгвардеец вместе с семьей поздравляет детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей.



Родилась эта добрая традиция в семье Еремеевых благодаря супруге Ольге.



- Я наряжалась в костюм Снегурочки и поздравляла детей с праздником. Муж меня всегда поддерживал, давал деньги и помогал закупать подарки. Позже стал ездить со мной в качестве Деда Мороза, - рассказывает жена росгвардейца Ольга.



Улан-Удэ - это уже третий город, в котором семья Еремеевых дарит праздник детям. До этого были Иркутск и Новосибирск, там подполковник Роман Еремеев также проходил службу. Несколько лет назад к семейной традиции присоединилась их дочь. С семилетнего возраста Виолетта стала поздравлять детей в качестве Снегурочки.



- Нуждающихся детей мы находим через Интернет, через знакомых, в Улан-Удэ мы взаимодействуем с отделением паллиативной помощи «Добромед». Каждый год берем разное количестводеток.Ближе к Новому году целый день ездим по семьям. Обязательно дарим каждому ребенку сладкий подарок и настольную игру на всю семью, - говорит подполковник Роман Еремеев.



Семья Еремеевых помогает не только детям, но и взрослым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и животным.



- Оказывать помощь, дарить подарки и внимание – это совсем не трудно, это даже приятнее, чем самому получать подарки. Когда мы видим, как радуется ребенок, мы сами получаем такой заряд положительной энергии, что хватает на целый год.







