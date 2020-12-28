В Бурятии выбрали лучший юморной ролик против ковида

В Бурятии подвели итоги фестиваля видеороликов «Юмор vs COVD-19». На конкурс принимались весёлые видео по профилактике коронавируса и популяризации соблюдения мер безопасности во время пандемии.
Первое место и главный приз в 30 тысяч рублей завоевали ребята из Северобайкальска.
- Здорово, что в Бурятии во многих сёлах проявляется добрый юмор и искренняя забота о здоровье жителей Байкальского региона. Мне понравилось много работ! Но победитель должен быть один. Жюри совещались и решили! Ролик «Онлайн-утренник» из Северобайкальска получает главный приз 30 000 рублей, - сообщил лидер КВН-движения Бурятии, общественник Чингис Болотов.
- Было много отличных работ. Жюри долго спорили, обсуждали, анализировали, чтобы принять окончательное решение. Многие ролики заслуживают вашего внимания! Поэтому я буду публиковать ролики наших участников на своей странице, - добавил юморист.
Также он анонсировал подобный фестиваль в 2021 году, только на другую тему.
В ролике победителей довольно смешно обыгрывается, как проходят в условиях коронавируса праздники – будь то утренник в садике или свадьба.
Остальные места распределились следующим образом:
- Второе место – школьная команда КВН «Тигр» из Тункинского района - ролик «Корона, уходи!»;
- Третье место - команда КВН из Северобайкальска «Джентльмены Байкала» - ролик «BatCOVID»;
- Четвёртое место – школьник Егор Сотнич – ролик «Политики против COVID-19»;
- Пятое место - Турунтаевский культурно-информационный центр - ролик «Охотники на SARS-CoV-2».