В Забайкалье пробегут новогодний «Забег Обещаний 2021»

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2021 метр



Всемирное мероприятие «Забег обещаний 2021» пройдёт в Чите 1 января в 14:00. Мероприятие состоится в лесном массиве за стадионом СибВО.



- Ежегодно 1-го января тысячи людей собираются по всему миру под флагом I Love Running, чтобы пробежать с личными целями на год, прописанными на номере. В Чите акция проходит второй год. Особая магия заключена даже в дистанции — 2021 метров. Пробежать эту дистанцию под силу каждому — даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1-го января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдете компанию и единомышленников, - рассказали организаторы забега – федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.



Также они добавили, что для того чтобы принять участие нужно зарегистрироваться на странице забега и дождаться смс-сообщения с подтверждением.



Сбор участников состоится на автопарковке выше стадиона СибВО, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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