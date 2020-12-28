В Бурятии военные катались на лыжах, прицепившись к БМП

Мотострелки отработали нападение диверсионно-разведывательной группы



Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отработали учебно-боевые задачи с использованием лыж в суровых климатических условиях.



- Личный состав мотострелкового подразделения совершил марш-бросок по пересечённой местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. Во время передвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, а затем в указанном районе выполнили боевые стрельбы из автомата АК-74М, пулемёта «Печенег», гранатомета РПГ-7В, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Кроме того, мотострелки отработали приёмы и способы передвижения на лыжах с использованием военной техники. К боевой машине пехоты привязали тросы, держась за которые военнослужащие отработали методику ускоренного передвижения по глубокому снегу.



- За одной БМП обычно едут четыре человека, держась за трос по двое. Тактика передвижения на лыжах с использованием военной техники помогает в бою. Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовым к бою, быстро заняв при этом позицию и без промедлений выполнить боевую задачу, - отметил командир мотострелкового соединения полковник Юрий Медведев.

