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Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения

Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Владельца участка оштрафовали на 20 тысяч

Госинспектором управления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении собственника земельного участка сельхозназначения площадью 4,4 га. Участок расположен в Бичурском районе.

Выявлено захламление и перекрытие почвы отходами производства и потребления: щепой, опилками, необработанной круглой древесиной.

- Собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятий по улучшению, защите земель, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, что повлекло ухудшение качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Владельцу участка выдано предписание об устранении нарушений, наложен административный штраф - 20 тыс. рублей. 
штрафы
 
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