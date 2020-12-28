Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Владельца участка оштрафовали на 20 тысяч



Госинспектором управления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка в отношении собственника земельного участка сельхозназначения площадью 4,4 га. Участок расположен в Бичурском районе.



Выявлено захламление и перекрытие почвы отходами производства и потребления: щепой, опилками, необработанной круглой древесиной.



- Собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятий по улучшению, защите земель, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, что повлекло ухудшение качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Владельцу участка выдано предписание об устранении нарушений, наложен административный штраф - 20 тыс. рублей.

