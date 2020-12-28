Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом

Ребят поздравляли сотрудники заповедника



Дед Мороз со Снегурочкой поздравили малышей Ольхонского района Иркутской области с наступающим Новым Годом. К ним добрые волшебники пришли со сладкими подарками, поздравлениями и играми.



Из-за ситуации с пандемией, встречи пришлось проводить на улице, но это обстоятельство никого не смутило: праздничное настроение не зависит от погоды, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Роль Снегурочки для меня – в радость! Видеть счастливые глаза ребятишек очень приятно. Тем более зная, что некоторые из них – сироты, кто-то остался без попечения родителей, многие растут в многодетных или малообеспеченных семьях, а чьи-то родители оказались в трудной жизненной ситуации. Мы с «Дедом Морозом» — Артуром Мурзахановым, выбирали адреса с помощью сотрудников Комплексного центра социального обслуживания населения Ольхонского района. Они же помогут доставить сладкие подарки ещё в несколько населённых пунктов: в посёлки Черноруд, Хужир, Куреть, Бугульдейку, Онгурён, - рассказала Наталья Большакова, специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Подобные визиты с подарками сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организовывают и проводят второй год подряд. В этот раз сладкие подарки получат 170 адресатов.

