 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом

Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Ребят поздравляли сотрудники заповедника

Дед Мороз со Снегурочкой поздравили малышей Ольхонского района Иркутской области с наступающим Новым Годом. К ним добрые волшебники пришли со сладкими подарками, поздравлениями и играми.

Из-за ситуации с пандемией, встречи пришлось проводить на улице, но это обстоятельство никого не смутило: праздничное настроение не зависит от погоды, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Роль Снегурочки для меня – в радость! Видеть счастливые глаза ребятишек очень приятно. Тем более зная, что некоторые из них – сироты, кто-то остался без попечения родителей, многие растут в многодетных или малообеспеченных семьях, а чьи-то родители оказались в трудной жизненной ситуации. Мы с «Дедом Морозом» — Артуром Мурзахановым, выбирали адреса с помощью сотрудников Комплексного центра социального обслуживания населения Ольхонского района. Они же помогут доставить сладкие подарки ещё в несколько населённых пунктов: в посёлки Черноруд, Хужир, Куреть, Бугульдейку, Онгурён, - рассказала Наталья Большакова, специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Подобные визиты с подарками сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организовывают и проводят второй год подряд. В этот раз сладкие подарки получат 170 адресатов.
Иркутская область Новый год
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения
Житель Бурятии захламил участок сельхозназначения
Общество, 28.12.2020
Владельца участка оштрафовали на 20 тысяч
Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом
Детей в Иркутской области поздравили с Новым Годом
Общество, 28.12.2020
Ребят поздравляли сотрудники заповедника
В Иркутске аферистки обманули пенсионерку на 40 тысяч
В Иркутске аферистки обманули пенсионерку на 40 тысяч
Общество, 28.12.2020
Мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение

Жителей Бурятии просят не покупать ювелирку с рук
Жителей Бурятии просят не покупать ювелирку с рук
Общество, 28.12.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать ювелирные изделия
В Бурятии диких птиц обследовали на грипп
В Бурятии диких птиц обследовали на грипп
Общество, 28.12.2020
Получены отрицательные результаты
Сергей Зверев пооткровенничал со школьниками в Бурятии
Сергей Зверев пооткровенничал со школьниками в Бурятии
Общество, 28.12.2020
На встречу со школьниками Зверев пришёл в бурятском костюме и в короне. ВИДЕО
Отец погибшей в ДТП студентки Баиру Жамбалову: «Вы трус»
Отец погибшей в ДТП студентки Баиру Жамбалову: «Вы трус»
Общество, 28.12.2020
В Сети появилось открытое письмо отца сбитой насмерть девушки к Баиру Жамбалову
В Бурятии крепчают морозы
В Бурятии крепчают морозы
Общество, 28.12.2020
Синоптики обещают холодную и ветреную погоду
Военные Бурятии проходят повторную вакцинацию от коронавируса
Военные Бурятии проходят повторную вакцинацию от коронавируса
Общество, 28.12.2020
На самочувствие военнослужащие не жалуются. ВИДЕО
Актёру Бурдрама присвоили звание народного артиста Бурятии
Актёру Бурдрама присвоили звание народного артиста Бурятии
Общество, 28.12.2020
Баир Бадмаев исполнил главную роль в премьерном спектакле нового сезона
Улан-удэнский Пенгагон оказался в подборке снимков известного фотографа
Улан-удэнский Пенгагон оказался в подборке снимков известного фотографа
Общество, 28.12.2020
Фотограф пошутила про Пенгагон и замкнутый круг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^