Подведены итоги первенства страны
Федерация спортивного туризма России подвела итоги спортивного сезона 2020 года. Согласно результатам на первенстве страны спортсмены Иркутской области завоевали 23 медали. Такой «урожай» уходящего года показали три команды из Железногорска-Илимского.
В первенстве России по спортивному туризму принимали участие спортсмены из восьми субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Иркутской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Челябинской областей. Команда турклуба «Рассвет» под руководством Игоря Горбатова заняла первое место в дисциплине «маршрут лыжный» 3 категории сложности (Каларский хребет). В состав команды также входили Ольга Волобуева, Юлия Сабанцева, Виктория Москалёва, Вячеслав Непомнящих, Евгений Синяков и Данил Харинский.
Команда турклуба «Траверс» во главе с Андреем Ильиным стала второй в дисциплине «маршрут пешеходный» 3 категории сложности (Байкальский хребет). В составе команды также были Сергей Баданин, Александр Полуэктов, Данил Холодов.
Серебряным призёром в дисциплине «маршрут водный» 3 категории сложности стала команда турклуба «Рассвет», которую возглавляла Ольга Волобуева. В состав этой команды также входили Евгения Беляева, Юлия Сабанцева, Виктория Москалева, Максим Беловенцев, Дмитрий Волобуев, Игорь Горбатов, Александр Голоднюк, Степан Москалев, Вячеслав Непомнящих, Данил Харинский и Максим Стошкус.
Кроме того, по итогам чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по спортивному туризму победу одержали команда во главе с Андреем Ильиным на пешеходном маршруте, команда под руководством Ольги Волобуевой на водном маршруте и команда с Владимиром Таюрским на горном маршруте. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Команды Иркутской области завоевали 23 медали по спортивному туризму
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