В Иркутске аферистки обманули пенсионерку на 40 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение



В Иркутске полицейские ведут розыск мошенниц, жертвами которых стали пожилые иркутянки.



27 декабря в полицию поступило сообщение 75-летней жительницы Ленинского района. Она рассказала, что к ней в квартиру постучались две женщины, предположительно цыганки. Последние, войдя в доверие пенсионерки, проникли в квартиру. После небольшого диалога, мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение. Добычей злоумышленниц стали 40 тысяч рублей, а также золотые изделия.



Аферистки разыскиваются.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



Днём ранее в дежурную часть полиции поступило ещё одно сообщение от 84-летней пожилой женщины, которая также стала жертвой мошенников. Её ввели в заблуждение таким же способом, выманив у неё 130 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

