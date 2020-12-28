Мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение
В Иркутске полицейские ведут розыск мошенниц, жертвами которых стали пожилые иркутянки.
27 декабря в полицию поступило сообщение 75-летней жительницы Ленинского района. Она рассказала, что к ней в квартиру постучались две женщины, предположительно цыганки. Последние, войдя в доверие пенсионерки, проникли в квартиру. После небольшого диалога, мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение. Добычей злоумышленниц стали 40 тысяч рублей, а также золотые изделия.
Аферистки разыскиваются.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Днём ранее в дежурную часть полиции поступило ещё одно сообщение от 84-летней пожилой женщины, которая также стала жертвой мошенников. Её ввели в заблуждение таким же способом, выманив у неё 130 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске аферистки обманули пенсионерку на 40 тысяч
Общество, Фото:
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