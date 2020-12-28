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10 забайкальцев наградили краевой госпремией

10 забайкальцев наградили краевой госпремией
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Награду они получили за вклад в развитие региона

Десяти забайкальцам в 2020 году вручена региональная государственная премия. Лауреатов премии, внесших значительный вклад в развитие региона, поздравил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В их числе – заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №1 Александр Бусоедов, директор сельхозкооператива «Сэсэг» Доржинима Балбаров, руководитель забайкальской общественной организации «Поисковый отряд имени Кости Долгова» Денис Широбоков, общественный деятель Наталья Габышева и другие.

Забайкальская государственная премия вручается ежегодно. Кандидатов на премию выдвигают трудовые коллективы. За все годы государственной премии были удостоены 30 забайкальцев.

Госпремия в 2020 году была вручена за вклад в развитие сельского хозяйства; за внедрение научных и новаторских разработок в области здравоохранения; за внедрение инновационных технологий, рационализаторских предложений в области образования; за высокие достижения добровольческих инициатив; за высокие культурные достижения, способствующие сохранению традиций и обычаев народов Забайкалья; за общественную деятельность и реализацию социальных проектов на благо Забайкальского края.

В этом году появилась ещё одна номинация – за оказание медицинской помощи и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В этой номинации отмечены четверо забайкальских медиков: заведующая терапевтическим отделением Борзинской центральной районной больницы Вероника Мудрова; заместитель главного врача городская клиническая больница №1 города Читы Ирина Шилина; медицинская сестра моностационара №3 города Читы Раиса Иняева и старшая медицинская сестра инфекционного отделения городской клинической больницы №1 Елена Мазур.

К поздравлениями забайкальцев, отмеченных госпремией, присоединились члены правительства Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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