10 забайкальцев наградили краевой госпремией

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Награду они получили за вклад в развитие региона



Десяти забайкальцам в 2020 году вручена региональная государственная премия. Лауреатов премии, внесших значительный вклад в развитие региона, поздравил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.



В их числе – заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №1 Александр Бусоедов, директор сельхозкооператива «Сэсэг» Доржинима Балбаров, руководитель забайкальской общественной организации «Поисковый отряд имени Кости Долгова» Денис Широбоков, общественный деятель Наталья Габышева и другие.



Забайкальская государственная премия вручается ежегодно. Кандидатов на премию выдвигают трудовые коллективы. За все годы государственной премии были удостоены 30 забайкальцев.



Госпремия в 2020 году была вручена за вклад в развитие сельского хозяйства; за внедрение научных и новаторских разработок в области здравоохранения; за внедрение инновационных технологий, рационализаторских предложений в области образования; за высокие достижения добровольческих инициатив; за высокие культурные достижения, способствующие сохранению традиций и обычаев народов Забайкалья; за общественную деятельность и реализацию социальных проектов на благо Забайкальского края.



В этом году появилась ещё одна номинация – за оказание медицинской помощи и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В этой номинации отмечены четверо забайкальских медиков: заведующая терапевтическим отделением Борзинской центральной районной больницы Вероника Мудрова; заместитель главного врача городская клиническая больница №1 города Читы Ирина Шилина; медицинская сестра моностационара №3 города Читы Раиса Иняева и старшая медицинская сестра инфекционного отделения городской клинической больницы №1 Елена Мазур.



К поздравлениями забайкальцев, отмеченных госпремией, присоединились члены правительства Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

