Награду они получили за вклад в развитие региона
Десяти забайкальцам в 2020 году вручена региональная государственная премия. Лауреатов премии, внесших значительный вклад в развитие региона, поздравил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
В их числе – заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №1 Александр Бусоедов, директор сельхозкооператива «Сэсэг» Доржинима Балбаров, руководитель забайкальской общественной организации «Поисковый отряд имени Кости Долгова» Денис Широбоков, общественный деятель Наталья Габышева и другие.
Забайкальская государственная премия вручается ежегодно. Кандидатов на премию выдвигают трудовые коллективы. За все годы государственной премии были удостоены 30 забайкальцев.
Госпремия в 2020 году была вручена за вклад в развитие сельского хозяйства; за внедрение научных и новаторских разработок в области здравоохранения; за внедрение инновационных технологий, рационализаторских предложений в области образования; за высокие достижения добровольческих инициатив; за высокие культурные достижения, способствующие сохранению традиций и обычаев народов Забайкалья; за общественную деятельность и реализацию социальных проектов на благо Забайкальского края.
В этом году появилась ещё одна номинация – за оказание медицинской помощи и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В этой номинации отмечены четверо забайкальских медиков: заведующая терапевтическим отделением Борзинской центральной районной больницы Вероника Мудрова; заместитель главного врача городская клиническая больница №1 города Читы Ирина Шилина; медицинская сестра моностационара №3 города Читы Раиса Иняева и старшая медицинская сестра инфекционного отделения городской клинической больницы №1 Елена Мазур.
К поздравлениями забайкальцев, отмеченных госпремией, присоединились члены правительства Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
10 забайкальцев наградили краевой госпремией
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С юбилеем её поздравили родные и близкие
Мероприятие проходило на выходных в Чите
Дома будут заселяться поэтапно
На конкурс пришло более тысячи заявок
Ребятам вручили путёвки во всероссийские лагеря и смартфоны
Это произойдёт после ознакомления с итоговым протоколом встречи с правительством Бурятии, руководством компании и членами профсоюза
Отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января
В сериале рассказывается о трёх девочках, попавших из-за таинственного медальона в другой мир
Главный приз уехал в Еравнинский район
Жителей республики призывают соблюдать правила пожарной безопасности
В Иркутск пианино попало в качестве военного трофея
Сказочный персонаж пожелал жителям города нового счастья
Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
Бывший улан-удэнский депутат резко высказался по больной проблеме
Культурные мероприятия раньше проводили в приспособленных помещениях