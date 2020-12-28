Станция не будет работать 31 декабря
Бурятская республиканская станция переливания крови сообщила, что 31 декабря работать не будет, это выходной праздничный день.
3, 5, 8 января 2021 года станция переливания крови будет работать: приём доноров с 8:00 ч. до 13:00 ч. С 11 января 2021 года станция вернётся в штатный режим работы.
Рабочие субботы в первом квартале 2021 года: 23 января, 6 и 20 февраля, 6 и 20 марта.
Озвучен режим работы Бурятской станции переливания крови в праздники
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