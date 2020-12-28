Жителей Бурятии просят не покупать ювелирку с рук

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать ювелирные изделия



Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило, как правильно сделать выбор ювелирного украшения.



С 12 декабря 2019 года разрешена онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней при соблюдении положенных прав.



- Откажитесь от покупки изделий из драгоценных металлов с рук и в небольших торговых точках. Место, где вы приобретаете ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, не должно быть «безымянным» - независимо от размера торговой точки у нее должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юридического лица или данных индивидуального предпринимателя, режим работы, - предостерегают в ведомстве.



Продажа ювелирных и других изделий из драгметаллов проводится только при наличии на них оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков именников (для изделий отечественного производства).



В России установлены следующие пробы:



- платиновые – 850, 585;

- золотые – 999, 958, 916, 875, 750, 585, 583, 500, 375;

- серебряные – 999, 960, 925, 875, 830, 800;

- палладиевые – 850, 500.



Без оттиска государственного пробирного клейма допускается только продажа ювелирных и других серебряных изделий отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учёта вставок).



Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок).



При использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, на ярлыках должна быть указана информация о том, что камень не является драгоценным.



Продавец обязан довести до покупателя следующую информацию:



- адрес и фирменное наименование изготовителя изделия;

- гарантийный срок (если он установлен), а также срок годности;

- цену в рублях и условия приобретения товара, если продавцом допускается продажа ювелирного изделия в кредит - размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы.



- Важно помнить об особенностях приобретения товаров с недостатком или товара, бывших в употреблении, например, в ломбардах. Помимо вышеперечисленной информации, продавец обязан в письменной форме уведомить вас о недостатках изделия или о том, что товар ранее находился в употреблении. Эта информация должна быть написана в товарном чеке, на ярлыке или в любых других документах, которые передаются вам вместе драгоценным изделием, - отметили в управлении.



Также продавец должен ознакомить с товарно-сопроводительной документацией на любое ювелирное изделие или украшение из драгоценных камней, которое вы планируете приобрести.



В случае, если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, пробу, вид и характеристику драгоценного камня, артикул, вместе с товаром должен быть передан товарный чек, в котором указываются эти сведения: продавец, дата продажи и цена товара. Лицо, непосредственно продающее товар, проставляет подпись.



«Внимательно отнеситесь к покупке ювелирных изделий, ведь если украшение качественное, но не подошло по размеру или перестало нравится, сдать его или обменять на аналогичный не получится», - заключают в ведомстве.





