На машину надели шапку Деда Мороза
Комбинированная дорожная машина в шапке Деда Мороза и в светящихся гирляндах в праздничные дни будет чистить Байкальский тракт в Иркутской области. Эта необычная машина будет радовать автомобилистов круглосуточно, сообщили в Дорожной службе Иркутской области.
- С начала декабря мы перешли на круглосуточный режим работы. Дежурят у нас на линии пять единиц техники на Байкальском тракте, в их числе и машина - Дед Мороз. При необходимости на линию оперативно выходит и другая спецтехника, - сообщил мастер филиала «Иркутский» Николай Морозов.
По его словам, идея нарядить технику у дорожников возникла внезапно и была воплощена в жизнь всего за два дня.
Байкальский тракт будет чистить дорожная машина – Дед Мороз
Общество, Фото:
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