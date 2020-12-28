Получены отрицательные результаты
В Федеральный центр охраны здоровья животных направили 40 проб биоматериала дикой водоплавающей птицы из Бурятии. Пробы взяты для исследований на грипп птиц и болезнь Ньюкасла.
По итогам лабораторных экспертиз получены отрицательные результаты, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии диких птиц обследовали на грипп
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