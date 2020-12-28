Старейшей жительнице Нижнеудинска исполнилось 100 лет

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

С юбилеем её поздравили родные и близкие



В Нижнеудинске 22 декабря поздравление со столетием принимала старейшая жительница, труженица тыла Анна Павловна Малухина. Долгожительницу с юбилеем поздравили сотрудники отдела службы ЗАГС города.



Вся жизнь Анны Павловны связана с родным Нижнеудинском. Она родилась в семье зажиточных горожан. Отец Павел Климентьевич жил и работал на железной дороге, был работящим, добросовестным человеком, но в 1937 году был арестован как враг народа, и долгие годы никаких известий о нём семья не имела. Только через 50 лет дочери Галине удалось узнать, что отец расстрелян и захоронен на «Мемориальном кладбище «Пивовариха».



В семье Малухиных родилось 2 дочери, 2 внучки, есть правнуки. Анна Павловна живёт с дочерью Галиной в благоустроенной квартире, так как дом, в котором она проживала до наводнения 2019 года, стал непригоден. Сюда приходят проведать её внуки и правнуки.



Начальник отдела Оксана Гнатюк вручила Анне Павловне приветственный адрес от имени службы ЗАГС Иркутской области и букет цветов. В этот день Анна Павловна принимала поздравления не только от родных и близких, поздравить и вручить памятные подарки пришли заместитель мэра Нижнеудинского района Инна Иванова, представители городской организации ветеранов. Все присутствовавшие пожелали ей крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни в окружении своей большой семьи, которая её ценит и любит. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

