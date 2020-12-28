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В Чите планируется выставка Даши Намдакова

В Чите планируется выставка Даши Намдакова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Её открытие намечено на февраль 2021 года

Министр культуры Забайкалья Ирина Левкович встретилась с заслуженным художником России, скульптором, членом Союза художников России, уроженцем села Укурик Хилокского района Даши Намдаковым. В неформальной обстановке они обсудили организацию персональной выставки мастера в Чите.

Открытие выставки планируется в дни Белого месяца, в феврале 2021 года в музейно-выставочном центре Забайкальского края. Зрителям будут представлены бронзовые скульптуры, созданные художником с 1998 по 2013 годы, а также авторские куклы и произведения, выполненные в жанре малой пластики.

По мнению организаторов, предстоящая выставка станет одним из самых ярких и запоминающихся событий культурной жизни региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+

Справка

Даши Намдаков родился в 1967 года в забайкальском селе Укурик Хилокского района. Он является народным художником Бурятии, академиком Российской академии художеств, членом Российской академии киноискусства, почётным членом Флорентийской академии искусства рисунка, лауреатом премии правительства России.

Его творчество связано с истоками народной бурятской культуры, историческими преданиями об эпических героях монгольского народа, с легендами и притчами кочевников. Произведения автора из Забайкалья отличает академически правильная пластика, емкость и выразительность образов, точный рисунок движений.

Работы Даши Намдакова хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, музее искусства народов Востока, музее современного искусства в Москве, в музеях многих стран мира, в том числе в нью-йоркском «Тибет-Хаусе».
Чита выставка Даши Намдаков
 
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