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Мастеров Бурятии и Забайкалья объединил фестиваль унтов

Мастеров Бурятии и Забайкалья объединил фестиваль унтов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Мероприятие проходило на выходных в Чите

26 декабря на главной площади Читы состоялось открытие фестиваля унтов, в котором приняли участие мастера традиционной обуви из Забайкальского края и Бурятии, а также гости мероприятия. Фестиваль собрал участников конкурса унтов и выставки-ярмарки из Агинского, Хилокского, Читинского, Дульдургинского районов, города Читы и Улан-Удэ.

- Сегодня здесь царит атмосфера добра и радости, потому что забайкальцы соскучились по таким мероприятиям. В проекте принимают участие 25 производителей унтов. Считаю, что для первого фестиваля это значимо. Уверена, что в дальнейшем мы будем развивать этот проект и продвигать на более широкий уровень, - отметила министр культуры Ирина Левкович.

На открытии мероприятия с приветствием к землякам обратились специальные гости - российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер, член Союза художников России Даши Намдаков и российский оружейник, скульптор, ювелир, член Союза художников России и гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов. Они поблагодарили организаторов первого в крае фестиваля унтов за популяризацию и развитие традиционных и народных художественных промыслов в регионе.

На следующий день выставка-продажа унтов продолжилась. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Чита Агинский Бурятский округ Бурятия Забайкальский край фестиваль унты
 
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