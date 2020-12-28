Мастеров Бурятии и Забайкалья объединил фестиваль унтов

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Мероприятие проходило на выходных в Чите



26 декабря на главной площади Читы состоялось открытие фестиваля унтов, в котором приняли участие мастера традиционной обуви из Забайкальского края и Бурятии, а также гости мероприятия. Фестиваль собрал участников конкурса унтов и выставки-ярмарки из Агинского, Хилокского, Читинского, Дульдургинского районов, города Читы и Улан-Удэ.



- Сегодня здесь царит атмосфера добра и радости, потому что забайкальцы соскучились по таким мероприятиям. В проекте принимают участие 25 производителей унтов. Считаю, что для первого фестиваля это значимо. Уверена, что в дальнейшем мы будем развивать этот проект и продвигать на более широкий уровень, - отметила министр культуры Ирина Левкович.



На открытии мероприятия с приветствием к землякам обратились специальные гости - российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер, член Союза художников России Даши Намдаков и российский оружейник, скульптор, ювелир, член Союза художников России и гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов. Они поблагодарили организаторов первого в крае фестиваля унтов за популяризацию и развитие традиционных и народных художественных промыслов в регионе.



На следующий день выставка-продажа унтов продолжилась. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

