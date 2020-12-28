Ребятам вручили путёвки во всероссийские лагеря и смартфоны
В Забайкальском крае путёвки во всероссийские детские оздоровительные центры и новые смартфоны вручили трём подросткам 16 и 18 лет, которые спасли тонущих людей на реке Ага. Вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев 27 декабря, в День спасателя, лично поздравил ребят в посёлке Новоорловске Агинского Бурятского округа с праздником и наступающим Новым годом.
Напомним, что ребята купались на реке Ага, когда в этот момент там начали тонуть две женщины со своими детьми.
- Смелые и решительные действия парней помогли избежать жертв в экстренной ситуации. В День спасателя мы чествуем героев не только по профессии, но и по совершенным делам и поступкам, - сказал Андрей Гурулев.
Также путёвки в оздоровительные центры подготовили для 13-летней Кристины Барановой из Сретенского района, которая участвовала в спасении пассажиров автобуса в ДТП под Сретенском 1 декабря прошлого года, 17-летнему Ивану Парыгину из Нерчинского района, спасшему утопающую девочку, 17-летнему Виталию Капустину из Петровск-Забайкальского района, который спас из горящего дома 69-летнего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Агинском округе поздравили подростков-героев, спасших тонущих
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