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В Улан-Удэ в новогоднем оформлении соревновались школы и детсады

В Улан-Удэ в новогоднем оформлении соревновались школы и детсады
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Советского района
В Советском районе состоялся конкурс «Новогодний калейдоскоп»

В Улан-Удэ образовательные организации Советского района приняли участие в районном конкурсе «Новогодний калейдоскоп» на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. В украшении приняли участие не только педагоги и дети, но и их родители. Они разрабатывали дизайн, из подручных материалов изготавливали новогодние игрушки, вырезали снежинки.

25 декабря конкурсная комиссия подвела итоги, оценивая эстетику оформления, соответствие тематики и оригинальность исполнения. По результатам конкурса были определены победители.

Среди дошкольных образовательных учреждений первое место разделили детские сады №57 «Белочка» и №104 «Зорька». Второе место заняли детсады №52 «Ая-Ганга» и «Золушка». Третьими стали детские сады №27 «Сэсэг», №3 «Колобок» и №5 «Хрусталик».

Среди общеобразовательных школ Советского района первое место выиграла школа №44. Второе место заняла школа №60, третье – школа №37.

Победители и участники конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.
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