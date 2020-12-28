В Советском районе состоялся конкурс «Новогодний калейдоскоп»
В Улан-Удэ образовательные организации Советского района приняли участие в районном конкурсе «Новогодний калейдоскоп» на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. В украшении приняли участие не только педагоги и дети, но и их родители. Они разрабатывали дизайн, из подручных материалов изготавливали новогодние игрушки, вырезали снежинки.
25 декабря конкурсная комиссия подвела итоги, оценивая эстетику оформления, соответствие тематики и оригинальность исполнения. По результатам конкурса были определены победители.
Среди дошкольных образовательных учреждений первое место разделили детские сады №57 «Белочка» и №104 «Зорька». Второе место заняли детсады №52 «Ая-Ганга» и «Золушка». Третьими стали детские сады №27 «Сэсэг», №3 «Колобок» и №5 «Хрусталик».
Среди общеобразовательных школ Советского района первое место выиграла школа №44. Второе место заняла школа №60, третье – школа №37.
Победители и участники конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.
В Улан-Удэ в новогоднем оформлении соревновались школы и детсады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Совершить видеопутешествие по городу можно с 29 декабря
Соревнования входят в программу Армейских международных игр
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2021 метр
Подведены итоги первенства страны
Мотострелки отработали нападение диверсионно-разведывательной группы
Награду они получили за вклад в развитие региона
С юбилеем её поздравили родные и близкие
Мероприятие проходило на выходных в Чите
Дома будут заселяться поэтапно
На конкурс пришло более тысячи заявок
Ребятам вручили путёвки во всероссийские лагеря и смартфоны
Это произойдёт после ознакомления с итоговым протоколом встречи с правительством Бурятии, руководством компании и членами профсоюза
Отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января
В сериале рассказывается о трёх девочках, попавших из-за таинственного медальона в другой мир
Главный приз уехал в Еравнинский район