Баир Бадмаев исполнил главную роль в премьерном спектакле нового сезона
За выдающиеся заслуги в области театрального искусства и многолетний плодотворный труд актёру Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева Баиру Бадмаеву присвоено звание «Народный артист Республики Бурятия». Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Баир Бадмаев исполнил главную роль в премьерном спектакле нового, 89-го театрального сезона «Амиды бусаһанайш түлөө». Как сообщал «Байкал-Daily», театр открыл новый сезон после девятимесячного перерыва. Зал был заполнен на 30%.
Также в честь открытия 89-го театрального сезона состоялась церемония награждения. Благодарственными письмами главы Бурятии награждены главный механик Буряад театра Руслан Балданов, диктор синхронного перевода Дабацу Юндунова, заведующая бутафорским цехом Наталья Никитина.
Актёру Бурдрама присвоили звание народного артиста Бурятии
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