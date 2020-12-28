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Бурятский театр драмы заработал после девятимесячного перерыва

Бурятский театр драмы заработал после девятимесячного перерыва
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буряад театр открыл 89-й театральный сезон

После девятимесячного перерыва Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева открыл 89-й театральный сезон. Сезон открыт премьерой спектакля «Амиды бусаһанайш түлөө» по роману Цырен-Дондока Хамаева «Хэнзэ ногоон» («Отава»). Этот спектакль подготовлен в честь 75-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы.

Режиссёр-постановщик и автор инсценировки Саян Жамбалов. Художник Анна Бубнова, композитор Сойжин Жамбалова, режиссёр по пластике Артур Ощепков.

Первые зрители после длительного перерыва искупали артистов Буряад театра бурными овациями и поделились своими отзывами:

«Очень понравился спектакль - до слёз, до глубины души. Давно не хватало общения с актёрами, живого общения. Сейчас переполняют эмоции».

«Послевоенные годы – это боль, это сломанные судьбы. Тут же и любовь, и желание жить. Это надо увидеть. Потрясающие декорации, потрясающее музыкальное сопровождение, пластика, хореография».

«Я очень рад, что 89 театральный сезон открылся, пусть и с большим опозданием. Я считаю, что вовремя, перед Новым годом. Бурятский театр драмы поднял мне настроение».

Впервые за всю историю существования Бурятского драматического театра сезон открылся под Новый год. Заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков отметил, что зрителей ожидает настоящий парад премьер.

- Год был, действительно, сложный, особенно для сферы культуры. В этот период все театры плотно работали. Несмотря на ковид, наши два театра выдвинуты на национальную премию «Золотая маска». Это говорит о том, что наш Бурятский театр драмы на равных конкурирует с ведущими театральными коллективами страны, - подчеркнул Николай Емонаков.

Зрители рассаживались в шахматном порядке, заполняемость зала 30 процентов. На входе производится измерение температуры, приходить в театр нужно в маске.
театр бурятской драмы
 
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