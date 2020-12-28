Улан-удэнский Пенгагон оказался в подборке снимков известного фотографа

Фотограф пошутила про Пенгагон и замкнутый круг



Улан-удэнский знаменитый жилой комплекс, который называют Пентагоном, попал в подборку снимков известного российского фотографа из Москвы, туристки-сталкера Ланы Сатор.



- Когда кто-то говорит «Моя жизнь похожа на замкнутый круг» - покажите ему эти картинки! – пошутила фотограф в Instagram.



В подборке - жилые комплексы, построенные в форме круга, из самых разных городов. Фотограф использовала квадрокоптер, получив шикарные снимки с воздуха.



- Сегодня ровно три года с того дня, как я купила беспилотник. Удивительно, но за этот период он не утонул, не улетел и не разбился, ни разу не был в ремонте и всего пару раз потребовал поменять пропеллеры (после встреч с ветками, которые мужественно выстоял). Удивительное устройство, позволяющее делать удивительные кадры! – отмечает Сатор.



В ноябре 2019 года Лана Сатор уже делилась снимком улан-удэнского объекта. Тогда она рассказала подписчикам, что это одна из самых длинных пятиэтажек в России. «Прилегающий район и даже автобусная станция носят аналогичное название, повсюду на гаражах и стенах можно увидеть различные надписи о «пентагоновских» подростковых группировках», - поделилась фотограф.



Улан-удэнский Пентагон изначально планировали построить в форме аббревиатуры «СССР». Однако успели выстроить только три буквы, а затем Союз развалился. Так что из «СССР» жилой комплекс стал «Пентагоном» из-за его округлой формы.

