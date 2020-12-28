Из дома инвалида в Бурятии прежнего владельца выписывали через суд

С иском обратился прокурор



В прокуратуру Джидинского района Бурятии обратились родственники женщины-инвалида, проживающей в селе Дырестуй. Они заявили о нарушении её жилищных прав.



Женщина проживает в доме, который купила в 2013 году. Кроме неё, в доме зарегистрирован по месту жительства прежний собственник помещения. Это может составить угрозу нарушения жилищных прав инвалида.



Прокурор района обратился в суд с иском о прекращении права пользования жилым помещением прежним хозяином. Джидинский районный суд требования удовлетворил иск.



Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

