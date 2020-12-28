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Из дома инвалида в Бурятии прежнего владельца выписывали через суд

Из дома инвалида в Бурятии прежнего владельца выписывали через суд
Общество,  Фото:pixabay.com
С иском обратился прокурор

В прокуратуру Джидинского района Бурятии обратились родственники женщины-инвалида, проживающей в селе Дырестуй. Они заявили о нарушении её жилищных прав.

Женщина проживает в доме, который купила в 2013 году. Кроме неё, в доме зарегистрирован по месту жительства прежний собственник помещения. Это может составить угрозу нарушения жилищных прав инвалида.

Прокурор района обратился в суд с иском о прекращении права пользования жилым помещением прежним хозяином. Джидинский районный суд требования удовлетворил иск.

Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура инвалиды
 
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