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В Бурятии прошёл конкурс военных связистов

В Бурятии прошёл конкурс военных связистов
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Соревнования входят в программу Армейских международных игр

В соединениях и воинских частях связи Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, завершился первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.

Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях и командно-штабных машинах. В полевых условиях связисты на скорость проложили проводные линий, развернули защищённые каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объёмы данных в автоматическом режиме.

- В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Лучшие экипажи соединений примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный приём», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.
Бурятия ВВО конкурс армейские игры
 
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