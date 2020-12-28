Соревнования входят в программу Армейских международных игр
В соединениях и воинских частях связи Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, завершился первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.
Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях и командно-штабных машинах. В полевых условиях связисты на скорость проложили проводные линий, развернули защищённые каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объёмы данных в автоматическом режиме.
- В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Лучшие экипажи соединений примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный приём», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.
В Бурятии прошёл конкурс военных связистов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Советском районе состоялся конкурс «Новогодний калейдоскоп»
Её открытие намечено на февраль 2021 года
Совершить видеопутешествие по городу можно с 29 декабря
Соревнования входят в программу Армейских международных игр
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2021 метр
Подведены итоги первенства страны
Мотострелки отработали нападение диверсионно-разведывательной группы
Награду они получили за вклад в развитие региона
С юбилеем её поздравили родные и близкие
Мероприятие проходило на выходных в Чите
Дома будут заселяться поэтапно
На конкурс пришло более тысячи заявок
Ребятам вручили путёвки во всероссийские лагеря и смартфоны
Это произойдёт после ознакомления с итоговым протоколом встречи с правительством Бурятии, руководством компании и членами профсоюза
Отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января