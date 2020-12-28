В Бурятии прошёл конкурс военных связистов

Соревнования входят в программу Армейских международных игр



В соединениях и воинских частях связи Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, завершился первый этап конкурса «Уверенный приём», входящий в программу Армейских международных игр.



Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях, цифровых радиорелейных станциях и командно-штабных машинах. В полевых условиях связисты на скорость проложили проводные линий, развернули защищённые каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объёмы данных в автоматическом режиме.



- В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Лучшие экипажи соединений примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный приём», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

