В Бурятии продолжает падать заболеваемость коронавирусом

Число новых заболевших снижается с каждым днём
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 28 декабря общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 25 345. Из них 54% (13 659) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 194 человек. Заболеваемость продолжает идти на спад. Для сравнения, днём ранее прирост был 196 больных, до этого +198, +195, +197. Отметим, два месяца (с 20-х чисел октября до 20-х чисел декабря) ежедневный прирост был больше 200-х заражённых, рекордом стало +281.
Из 194 новых случаев коронавируса 149 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
За всё время выздоровели от коронавируса 22 539 человек, или почти 89%. Накануне вылечились 212 пациентов.
Умерли за последние сутки ещё пять человек. За всё время коронавирус унёс в Бурятии жизни 577 больных.
В стационарах республики получают лечение 1422 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1076. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 34).
Занятость коечного фонда составляет 56 %.
Также амбулаторное лечение проходят 807 пациентов с коронавирусом. Наблюдается 4019 человек.
Круг контактных лиц составляет 4707 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели Октябрьский районный суд повторно рассмотрел дело Кирилла Покацкого, владельца гриль-бара «Фабрика», где прошла нелегальная вечеринка. Заведение суд закрыл на три месяца.
Медицинские организации Бурятии получили 17 новых автомобилей. Отмечается, что в пандемию значительно возросла потребность поликлинических учреждений здравоохранения в легковом автотранспорте.
Жители Бурятии во время пандемии стали чаще страдать тревожными расстройствами. Экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Николаевна Еланова.
В Бурятии продолжает падать заболеваемость коронавирусом
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