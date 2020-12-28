Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в Саянской средней общеобразовательной школе Окинского района Бурятии нарушили закон о закупках
Установлено, что в соответствии с договорами школа закупила продукты на сумму 665 тысяч рублей. Однако образовательным учреждением сведения об исполнении договоров в Единой информационной системе в сфере закупок не размещены.
Начальнику управления образования Окинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Школа в Бурятии закупила продукты с нарушением
Общество, Фото:
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