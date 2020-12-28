В Бурятии работникам ЧОПа задержали зарплату

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Селенгинском районе Бурятии частная охранная организация нарушила трудовое законодательство.



Установлено, что в организации перед двумя работниками образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2020 года. Одному из работников не предоставлен ежегодный отпуск согласно утверждённому графику.



Генеральный директор охранной организации привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.



Кроме того, работодатель предостережён о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда, ему внесено представление, по результатам рассмотрения которого права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





