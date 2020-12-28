 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО

В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало

Работники прокуратуры Бурятии совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии республики проверили условия содержания арестованных и осуждённых в Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Бурятии.

- Во время обхода посещены камеры учреждения, отряд хозяйственного обслуживания, комната приёма передач. Со следственно-арестованными и осуждёнными проведены беседы, им разъяснены требования Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие их права и обязанности, порядок и условия содержания в СИЗО, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

При проверке от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых жалоб на условия содержания, действия сотрудников следственного изолятора и по иным вопросам не поступило.
прокуратура УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школа в Бурятии закупила продукты с нарушением
Школа в Бурятии закупила продукты с нарушением
Общество, 28.12.2020
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности
В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО
В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО
Общество, 28.12.2020
Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало
В Бурятии уничтожили крупу без документов
В Бурятии уничтожили крупу без документов
Общество, 28.12.2020
Владельцев магазинов оштрафовали за нарушение
Медицинские организации Бурятии получили 17 новых автомобилей
Медицинские организации Бурятии получили 17 новых автомобилей
Общество, 28.12.2020
На эти цели из бюджета было выделено 13,5 млн рублей
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 28.12.2020
Днём местами по республике -30, -35 градусов
Было — стало: приключения Карлоса Седьмого в Улан-Удэ
Было — стало: приключения Карлоса Седьмого в Улан-Удэ
Общество, 27.12.2020
Частая смена вывесок — обычное явление в столице Бурятии
Как Сергей Зверев отдыхает в Тунке. Фоторепортаж
Как Сергей Зверев отдыхает в Тунке. Фоторепортаж
Общество, 27.12.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Тункинского района
Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами
Жители Бурятии стали чаще страдать тревожными расстройствами
Общество, 27.12.2020
Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова
В Улан-Удэ открылась выставка «Душа степи»
В Улан-Удэ открылась выставка «Душа степи»
Общество, 27.12.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки
Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру из-за изменения меры пресечения Жамбалову
Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру из-за изменения меры пресечения Жамбалову
Общество, 27.12.2020
В Улан-Удэ суд отпустил Баира Жамбалова из-под домашнего ареста
Бурятия получила 310 млн из федерального бюджета
Бурятия получила 310 млн из федерального бюджета
Общество, 27.12.2020
Деньги направят на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах
Главный спасатель Бурятии записал поздравление в горах
Общество, 27.12.2020
Павел Шубин поздравил с праздником в горах Тунки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^