Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало
Работники прокуратуры Бурятии совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии республики проверили условия содержания арестованных и осуждённых в Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Бурятии.
- Во время обхода посещены камеры учреждения, отряд хозяйственного обслуживания, комната приёма передач. Со следственно-арестованными и осуждёнными проведены беседы, им разъяснены требования Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие их права и обязанности, порядок и условия содержания в СИЗО, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
При проверке от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых жалоб на условия содержания, действия сотрудников следственного изолятора и по иным вопросам не поступило.
В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности
В дело вмешалась прокуратура
Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало
Владельцев магазинов оштрафовали за нарушение
На эти цели из бюджета было выделено 13,5 млн рублей
Днём местами по республике -30, -35 градусов
Награждение прошло в минувшую пятницу
Панихида пройдёт в ФСК
Частая смена вывесок — обычное явление в столице Бурятии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Тункинского района
Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки
В Улан-Удэ суд отпустил Баира Жамбалова из-под домашнего ареста
Деньги направят на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Павел Шубин поздравил с праздником в горах Тунки