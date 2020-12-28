В Бурятии проверили условия содержания в СИЗО

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало



Работники прокуратуры Бурятии совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии республики проверили условия содержания арестованных и осуждённых в Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Бурятии.



- Во время обхода посещены камеры учреждения, отряд хозяйственного обслуживания, комната приёма передач. Со следственно-арестованными и осуждёнными проведены беседы, им разъяснены требования Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие их права и обязанности, порядок и условия содержания в СИЗО, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



При проверке от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых жалоб на условия содержания, действия сотрудников следственного изолятора и по иным вопросам не поступило.

